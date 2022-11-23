Рука Вашингтона: депутат Федоров рассказал кто стоит за протестами в Ереване против ОДКБ

Антироссийские протесты в Ереване в преддверии саммита ОДКБ были инспирированы из американского посольства. Влияние США в стране крайне сильно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.
Сегодня, 23 ноября, в Ереване проходил саммит ОДКБ. На фоне этого по столице Армении прокатилась волна протестов с антироссийским и проукраинским уклоном.
«Организованы данные митинги из американского посольства в Ереване. Там численность сотрудников намного больше, чем даже в Москве. Естественно, они на Армению проецируют свое влияние и вообще, во многом, контролируют страну. Армения — достаточно особенный регион. Так, с одной стороны, власть вообще пришла в результате Майдана, организованного Госдепартаментом США. С другой стороны, геополитически Еревану без России не выжить. И вот эта двойственность приводит к противоречивым решениям армянских властей. Не надо излишне погружаться в их повестку. Надо формулировать свою», — рассказал парламентарий.
Отметим, что американское посольство в Ереване стоит на второй строчке по площади территории после Багдада. Представительство США занимает 22 акра земли. Сообщалось, что на 2018 год посольство насчитывало 2,5 тысячи сотрудников. Для сравнения, в 2021 году в посольстве США в Москве работали 120 человек.