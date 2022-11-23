Рука Вашингтона: депутат Федоров рассказал кто стоит за протестами в Ереване против ОДКБ

Отметим, что американское посольство в Ереване стоит на второй строчке по площади территории после Багдада. Представительство США занимает 22 акра земли. Сообщалось, что на 2018 год посольство насчитывало 2,5 тысячи сотрудников. Для сравнения, в 2021 году в посольстве США в Москве работали 120 человек.