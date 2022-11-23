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Суд арестовал двух фигурантов дела о смертельном пожаре на цветочном складе в Москве

Происшествия
Суд арестовал двух фигурантов дела о смертельном пожаре на цветочном складе в Москве

Владельца компании «Цветы от Мачелюка», который арендовал сгоревшие склады на Комсомольской площади, отправили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела о смертельном пожаре в Москве.

Вторым фигурантом стал специалист по охране труда и пожарной безопасности. Его заключили под стражу на два месяца. Бывшему генеральному директору Анне Мачелюк избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, возгораний складских помещений произошло 20 ноября в центре Москвы. Огонь распространился на площади 2,5 тыс. квадратных метров. Жертвами ЧП стали семь человек.
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