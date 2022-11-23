Взрывы в священном городе: что известно о теракте в Иерусалиме

Силы безопасности Иерусалима были приведены в состояние повышенной готовности и начали розыскные мероприятия. Причем ищут они не только возможных исполнителей атаки с их сообщниками, но и другие взрывные устройства. Основные дороги в священном городе перекрыты, а в восточной и западной его частях установлены контрольно-пропускные пункты. Также еще два ключевых КПП в районе Дженина были полностью закрыты.