Взрывы в священном городе: что известно о теракте в Иерусалиме

В среду неизвестные подорвали две бомбы, начиненные гвоздями. Инцидент может повлечь за собой далеко идущие последствия.
Утром 23 ноября на территории Иерусалима прогремело два взрыва. Первый имел место у западного входа в священный город — на автобусной остановке в районе Гиват-Шауль около 7:00 утра (6:00 по Москве). Второй инцидент произошел неподалеку примерно через полчаса, также на остановке общественного транспорта.
Итогом двух взрывов стала гибель одного и ранение еще по меньшей мере 22 человек. Впоследствии власти сообщили, что несовместимые с жизнью ранения получил подросток — 16-летний Арье Шупак, имеющий израильско-канадское гражданство.
Сейчас один из пострадавших все еще находится в критическом состоянии, а двое — в тяжелом. Остальные получили легкие ранения и шок. Ряду граждан после инцидента потребовалась психологическая помощь.
Следственные действия
Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что неизвестные преступники использовали бомбы с дистанционным управлением, начиненные гвоздями для увеличения поражающего эффекта. В связи с произошедшим местная полиция призвала граждан быть внимательнее при обнаружении подозрительных предметов.
Силы безопасности Иерусалима были приведены в состояние повышенной готовности и начали розыскные мероприятия. Причем ищут они не только возможных исполнителей атаки с их сообщниками, но и другие взрывные устройства. Основные дороги в священном городе перекрыты, а в восточной и западной его частях установлены контрольно-пропускные пункты. Также еще два ключевых КПП в районе Дженина были полностью закрыты.
На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за происходящее. Члены ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещен в РФ) высоко оценили инцидент как удар по захватчикам палестинской земли, но опровергли свою причастность к случившемуся. Тем не менее местные власти все равно подозревают в организации нападения представителей арабской общины, объединенных в полноценную террористическую ячейку. Есть сообщения о задержании первых подозреваемых.
После взрывов министр обороны Израиля Бенни Ганц провел совещание с высокопоставленными представителями армии и полиции, а также с главой агентства внутренней безопасности Шабак. Аналогичную встречу с руководителями силовых структур организовал и уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид.
Непрерывная цепь насилия
Несмотря на то, что палестинские группировки опровергли факт своего участия в атаках, некоторые арабские СМИ склонны оценивать произошедшее как следствие другого смертельного инцидента. Взрывы в Иерусалиме прогремели всего через несколько часов после того, как израильские военные застрелили 16-летнего палестинского подростка Ахмада Шехада в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан.
В ночь со вторника на среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела силовую операцию в городе для обеспечения доступа еврейских паломников к святилищу Иосифа, находящемуся в километре от центра.
По данным Министерства здравоохранения Палестины, не меньше пяти человек получили ранения в результате стрельбы боевыми патронами. Один пострадавший с пулевым ранением в живот находится в тяжелом состоянии. Около 20 арабов обратились за медицинской помощью с травмами, нанесенными резиновыми пулями, а несколько десятков — с затруднением дыхания из-за воздействия слезоточивого газа.
И если с начала 2022 года в ходе палестино-израильских столкновений погибли порядка 28 евреев, то число жертв среди арабов уже превышает 140 человек.
Последствия на фоне перемен
По итогам прошедших в ноябре досрочных парламентских выборов, большое количество мест в израильском Кнессете получили представители правых партий, придерживающихся религиозных и националистических взглядов. Сегодняшний теракт, безусловно, только укрепит их позицию, не предполагающую компромисса с палестинцами.
Так, одним из первых места взрывов посетил Итамар Бен-Гвир, лидер партии «Оцма Йегудит». СМИ полагают, что в новом коалиционном правительстве ему может достаться пост министра общественной безопасности. Он призвал к эскалации борьбы с палестинскими группами на Западном берегу.
«Устройте им осаду, ходите от дома к дому в поисках оружия и восстановите нашу сдерживающую силу», — заявил Бен-Гвир.
После терактов произошедшее было поднято на обсуждение в Кнессете, и там неоднозначная политика некоторых депутатов спровоцировала скандал.
«Я скорблю по поводу продолжающегося кровопролития и хочу выразить свои соболезнования всем жертвам — как евреям, так и палестинцам. Обратите внимание на символизм эпохи. Вчера и сегодня были убиты 16-летние палестинец и еврей, которые не смогут насладиться своей молодостью», — сказал Офер Кассиф из партии «Хадаш».
Политика прервали депутаты из «Ликуда» и назвали его слова грубыми, а представитель фракции «Еш Атид» охарактеризовал выступление коллеги по парламенту как провокацию.
Антипалестинские взгляды обновленного Кнессета усиливаются, а учитывая тот факт, что Биньямин Нетаньяху возвращается на пост именно за счет поддержки правых партий, новый кабмин вряд ли будет настроен на улучшение положения арабского населения.
Нельзя не отметить, что прошлое правительство, где были представлены и палестинские политические объединения, не преуспело в разрешении регионального конфликта и в конечном итоге было распущено. Не исключено, что в грядущем году обстановка ухудшится еще сильнее.