Признание России «государством — спонсором терроризма» со стороны Европарламента — крайне недружественный акт. Россия должна ответить исходя из того, что ЕС спонсирует террористическую по своей природе киевскую власть. Кроме того, не стоит ожидать, что союзники поддержат решение Европарламента. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы Евгений Федоров.