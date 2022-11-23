В своем глазу бревна не замечать: депутат Федоров о признании России «спонсором терроризма»

Признание России «государством — спонсором терроризма» со стороны Европарламента — крайне недружественный акт. Россия должна ответить исходя из того, что ЕС спонсирует террористическую по своей природе киевскую власть. Кроме того, не стоит ожидать, что союзники поддержат решение Европарламента. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы Евгений Федоров.
Сегодня, 23 ноября, Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». 494 депутата проголосовали «за», 102 «против» или воздержались.
«В международном праве отсутствует такое понятие, как "спонсор терроризма". Это регулируется законодательством Европейского союза. То есть решение чисто внутреннее. По сути, это недружественный акт. И мы должны со своей стороны тоже предпринять определенные контрдействия. Надо рассматривать поставки оружия для террористов на Украину как терроризм и тоже принять соответствующие решения. Полагаю, что Вашингтон формально данное решение не поддержит и от Штатов такого признания ждать не стоит. Все же в США совершенно иная правовая система, отличная от европейской (в Европе имеет место континентальная система, в США право прецедентное. — Прим. ФАН). Грубо говоря, Штатам надо менять законодательство для такого решения. А они вряд ли на это пойдут», — рассказал парламентарий.
Отметим, что решения Европарламента носят скорее декларативный характер. Юридически принятие резолюции ни к чему страны не обязывает.