Сатановский: решение РФ не использовать свой главный инструмент осчастливило Запад

Речь идет о возможном ядерном ответе Москвы на мощные внешние угрозы. Сатановский обратил внимание, что многие российские деятели отказываются обсуждать эту тему. Он убежден: враждебную активность Запада можно нейтрализовать лишь при наличии у США и их союзников страха перед предполагаемыми последствиями.