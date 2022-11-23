Сатановский: решение РФ не использовать свой главный инструмент осчастливило Запад

Главный инструмент России: Сатановский раскрыл секрет счастья Запада
Секрет счастья западных государств напрямую зависит от того, как Россия обращается со своим главным инструментом. Об этом рассказал политолог Евгений Сатановский.
Речь идет о возможном ядерном ответе Москвы на мощные внешние угрозы. Сатановский обратил внимание, что многие российские деятели отказываются обсуждать эту тему. Он убежден: враждебную активность Запада можно нейтрализовать лишь при наличии у США и их союзников страха перед предполагаемыми последствиями.
«Враг перестает тебе вредить, только когда боится тебя смертельно. В ту секунду, когда ты двести раз повторил, что ядерная война – ни в коем случае не наш метод, и вообще вот это все не наши методы, я понимаю, что враг перестает бояться, он успокаивается. Он говорит: "Ребята, все нормально, единственный инструмент, который у вас есть, вы не используете. Спасибо вам"», — заявил политолог в рамках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Ранее на эту тему высказался пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не хотели бы развивать эту тему, передает «Профиль».
Путин в сентябре предостерег другие страны от ядерного шантажа в отношении Москвы. Он напомнил, что роза ветров может развернуться и в их сторону.