Журналисты назвали главных звезд уходящего 2022 года

Григорий Лепс стал певцом, который дал самое большое количество концертов в Москве и регионах. Мало кто решается сейчас ехать с гастрольным туром по стране, но такие артисты все же имеются. Среди них группа «Руки Вверх!», Сергей Лазарев, МакSим, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, сообщает издание kp.ru.