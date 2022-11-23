Рынок шоу-бизнеса сильно изменился за последние месяцы. Многие артисты сбежали за рубеж, а кто-то приостановил концертную деятельность. Журналисты назвали главных звезд уходящего 2022 года, на выступления которых даже сегодня активно раскупают билеты.
Лидером этого списка является патриотический певец SHAMAN, чей хит «Встанем» возглавил сразу три чарта на YouTube. Леонид Агутин стал самым востребованным певцом на частных мероприятиях. Артист Jony в ноябре выпустил удачную композицию с певицей Anna Asti под названием «Как любовь твою понять». Сама же исполнительница записала не менее удачный альбом.
Григорий Лепс стал певцом, который дал самое большое количество концертов в Москве и регионах. Мало кто решается сейчас ехать с гастрольным туром по стране, но такие артисты все же имеются. Среди них группа «Руки Вверх!», Сергей Лазарев, МакSим, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, сообщает издание kp.ru.