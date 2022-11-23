Предложение ЕК о потолке цен на газ в 275 евро получило сравнение с анекдотом

Власти Евросоюза намерены ограничить цены на голубое топливо, чтобы избежать новой волны подорожания, как это происходило летом. Но инициатива вместо поддержки получила массу критики. Некоторые страны посчитали указанную сумму слишком большой, а другие просто не пожелали вмешиваться в ценообразование на отраслевом рынке.