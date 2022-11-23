Предложение ЕК о потолке цен на газ в 275 евро получило сравнение с анекдотом

Аналитики назвали анекдотичным предложение Еврокомиссии о введении предельной стоимости газа в 275 евро за мегаватт-час, сообщает газета Financial Times.
Власти Евросоюза намерены ограничить цены на голубое топливо, чтобы избежать новой волны подорожания, как это происходило летом. Но инициатива вместо поддержки получила массу критики. Некоторые страны посчитали указанную сумму слишком большой, а другие просто не пожелали вмешиваться в ценообразование на отраслевом рынке.
«Это анекдот. Это предложение никому не принесет пользы, даже если возникнут чрезвычайные условия, с которыми мы столкнулись в августе. Это не ограничение», – констатировал старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Брейгель Симоне Тальяпетра.
По его мнению, такие шаги со стороны ЕК приведут к подрыву доверия и продемонстрируют, что она не способна противостоять усилению энергетического кризиса.