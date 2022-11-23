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Власти Германии собираются обложить нефтегазовые компании налогом на сверхприбыль

Экономика
Власти Германии собираются обложить нефтегазовые компании налогом на сверхприбыль

Министерство финансов Германии намерено ввести пошлину на сверхдоходы нефтегазовых предприятий, сообщает издание Die Welt.

Согласно документам немецкого ведомства, власти пойдут на такой шаг по рекомендации Евросоюза.

«Все компании, работающие в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах, должны платить дополнительный налог на прибыль с 2022 и 2023 годов, которая более чем на 20% превышает среднюю прибыль, полученную в Германии в период с 2018 по 2021 год. Ставка налога должна составлять 33%», — говорится в публикации.

С помощью данной меры правительство намерено получить средства, которые пойдут на снижение стоимости электроэнергии.
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