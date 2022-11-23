Журналисты обнародовали данные о нетрадиционных сексуальных связях Карла III

Британская разведка MI5 получила данные о гомосексуальных связях короля Карла III. Монарх на протяжении 60 лет устраивал свидания со своим школьным товарищем-геем.
Карл III, по данным журналистов, увлекался не только школьным другом. Помимо этого, монарх ходил на свидания с дворецкими и аристократами.
«На короля Карла III оказывается давление, чтобы он отрекся от престола и оставил трон своему сыну принцу Уильяму, поскольку захватывающие подробности его предполагаемой грязной скрытой «гейской» жизни потрясли монархию до основания», — говорится в материале издания Globe Magazine.
Карл III взошел на престол после смерти своей матери королевы Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни.
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