Дроны китайской компании DJI имеют «геозащиту» для полета над нежелательными зонами. Об этом рассказали авторы Politico.
Китайские дроны над Вашингтоном напугали Белый дом. Уточняется, что это может стать новым способом для реализации иностранного шпионажа.
«Сотни дронов китайского производства в последние месяцы были замечены в запрещенной для полетов зоне над Вашингтоном, округ Колумбия. Эта тенденция, по опасениям агентств национальной безопасности, может стать новым способом иностранного шпионажа», — говорится в статье.
Ранее стало известно, что в США проводили брифинги для Сената по вопросам внутренней безопасности, торговли и разведки. Американский конгресс решил не давать комментарии по этому поводу.