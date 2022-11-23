Политолог Перенджиев: украинским беженцам в Эстонии не позволят сойтись с русским населением

Эстония заявила об окончании срока действия статуса временной защиты для украинских беженцев. Для его продления приезжие должны подпадать под ряд условий, таких как регистрация по месту жительства, наличие официальной трудовой деятельности либо состояние на учете в качестве безработного. Также они должны пройти программу адаптации, включающую в себя изучение эстонского языка и правил поведения в стране.