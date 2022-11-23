Политолог Перенджиев: украинским беженцам в Эстонии не позволят сойтись с русским населением

Эстония вводит новые правила для желающих остаться в стране выходцев с Украины.
Руководство эстонского государства опасается смешения украинских беженцев с местным русскоязычным населением, из-за чего вводит программу принудительной интеграции. Об этом в интервью корреспонденту международной редакции ФАН рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.
Эстония заявила об окончании срока действия статуса временной защиты для украинских беженцев. Для его продления приезжие должны подпадать под ряд условий, таких как регистрация по месту жительства, наличие официальной трудовой деятельности либо состояние на учете в качестве безработного. Также они должны пройти программу адаптации, включающую в себя изучение эстонского языка и правил поведения в стране.
«Подобное происходит не только с Эстонией, вспомним Великобританию, Болгарию... Все они поначалу оказывали помощь и заявляли о готовности поддержать украинцев, но все имеет свои временные рамки», — напоминает эксперт.
Перенджиев отмечает: Эстония продемонстрировала свой «оскал» в национальном вопросе. Дело в том, что прибалты осознают фактическую русскость украинцев, и если те останутся в стране, то начнут сходиться с местными русскими, из-за чего их общая этническая доля увеличится. Для предотвращения подобного развития событий и вводятся правила, подразумевающие изучение эстонского языка и эстонской культуры поведения.
«Беженцам четко обозначили: гостевая часть закончилась, пришло время выполнять наши требования. Если не согласны, тогда — до свидания!» — заключил Перенджиев.
Правительство Болгарии ранее исключило бесплатное питание из программы по принятию и размещению украинских иммигрантов. Дело в том, что в государственном бюджете попросту не хватает средств для осуществления поддержки такого рода.