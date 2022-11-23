Двое граждан Польши повредили средневековый памятник при строительстве бункера

По имеющимся данным, поляки в возрасте 25 и 27 лет вырыли траншею глубиной около двух метров на валу городища, относящегося к периоду раннего Средневековья. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Суд также может обязать их выплатить крупный штраф в пользу Национального фонда охраны памятников.