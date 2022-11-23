Двое граждан Польши повредили средневековый памятник при строительстве бункера

Двум жителям Лемборского района Польши грозит до двух лет тюрьмы за непредумышленное повреждение средневекового памятника. Мужчин задержали во время строительства бункера на исторической территории, сообщили представители местной полиции.
По имеющимся данным, поляки в возрасте 25 и 27 лет вырыли траншею глубиной около двух метров на валу городища, относящегося к периоду раннего Средневековья. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Суд также может обязать их выплатить крупный штраф в пользу Национального фонда охраны памятников.