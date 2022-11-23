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Кнутов: удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины срывают снабжение ВСУ

Армия
Кнутов: удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины срывают снабжение ВСУ

Массированные удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины привели к снижению наступательной активности ВСУ в зоне боевых действий. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, это и было целью ударов по подстанциям, которые питают украинские военные предприятия и транспортную инфраструктуру.

«В значительной степени железнодорожный транспорт перестает функционировать. А раз перестает функционировать, значит нет перевозки оружия и боеприпасов, нет перевозки личного состава и пополнения резервами. Это все сказывается на наступательных возможностях Украины», — отметил Кнутов.

Все чаще приходят сообщения об остановках движения железнодорожного транспорта во многих регионах Украины, заключил Кнутов.

Ранее «Царьград» сообщил, что после ударов ВС России по инфраструктурным объектам Украины в ряде районов Львова пропало электричество.
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