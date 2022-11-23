Московский «Спартак» прервал девятиматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимал «Спартак», состоялся на стадионе «G-Drive Арена» 23 ноября. Игра завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Максим Цыплаков, Джоуи Кин, а также Максим Чудинов. Рид Буше забил единственный гол омского клуба. Он отличился за секунду до конца основного времени матча.