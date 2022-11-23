Турки будут торговаться до последнего: депутат Новиков оценил давление НАТО на Эрдогана

На Венгрию и Турцию давят 28 стран НАТО. Чем все завершится?
Члены НАТО оказывают давление на Венгрию и Турцию, чтобы они перестали препятствовать расширению Североатлантического альянса. Но Анкара просто так не сдастся, считает депутат Государственной думы РФ, первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков.
Венгры тянут с ратификацией заявки на присоединение к блоку двух новых государств из-за критики политической линии премьер-министра Виктора Орбана, отказавшегося от жестких антироссийских мер. На Будапешт уже обещал повлиять польский премьер Матеуш Моравецкий. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган пытается побольше выгадать от вступления Швеции и Финляндии в Альянс и тоже затягивает переговоры с ними.
Однако сохранить свои неуступчивые позиции навсегда ни одной, ни другой стране не удастся, считает депутат.
«С того самого момента, когда процесс втягивания Швеции и Финляндии в НАТО начался, было ясно, что будут предприняты все меры, чтобы цель была достигнута. Внутри блока есть разные точки зрения, он стал слишком большим, громоздким, и внутри этого блока между странами, которые в него входят, есть разного рода противоречия. Вот они сейчас и выявились по очень конкретному вопросу, связанному с перспективой членства в Альянсе Швеции и Финляндии», — отметил политик.
Депутат подчеркнул, что и Венгрия, и Турция свои особые позиции по вступлению новых стран в НАТО достаточно четко сформулировали.
«Причем турки ее артикулировали через курдскую проблему, требуя выдачи тех, кого считают террористами. Они выступают за прекращение профилактирования деятельности ряда курдских организаций — антитурецких — на своей территории. Ясно, что это один из вопросов, который вынесен в этой дискуссии на первое место. Но Турция и в целом хотела бы повысить свой статус в европейских делах. Известно, что переговоры о вхождение Турции в состав Европейского союза имеют длинную историю и свои сложности. И, пользуясь своим статусом в НАТО, Турция пытается увязать эти вопросы и решить ряд проблем в свою пользу, торгуясь по теме вступления в блок Швеции и Финляндии», — объяснил происходящее Новиков.
Большинство экспертов склоняется к тому, что в конце концов Турция даст свое согласие на вхождение Швеции, Финляндии в состав НАТО. И собеседник ФАН полностью с этими специалистами согласен. Процесс не будет быстрым, и все, что можно выжать из ситуации, Анкара в свою пользу выжмет из своих европейских и американских партнеров.
Однако как вступление в Альянс Швеции и Финляндии отразится на России?
«Негативно отразится, ничего хорошего в этом нет. НАТО и так находится вблизи наших границ, и когда военные базы окажутся еще и с Севера Европы, вплотную придвинутые к нашим территориям, ясно, что никоим образом безопасности Российской Федерации это не соответствует. Хотя можно рассуждать на тему, что угроз и так предостаточно, Россия и так под прицелом натовских баз, вне зависимости от членства Швеции или Финляндии в блоке, но тем не менее, я считаю, что это важная, серьезная дополнительная угроза для Российской Федерации», — заключил парламентарий.
Ранее политолог Александр Перенджиев объяснил принципиальность Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.