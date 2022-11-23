Турки будут торговаться до последнего: депутат Новиков оценил давление НАТО на Эрдогана

Большинство экспертов склоняется к тому, что в конце концов Турция даст свое согласие на вхождение Швеции, Финляндии в состав НАТО. И собеседник ФАН полностью с этими специалистами согласен. Процесс не будет быстрым, и все, что можно выжать из ситуации, Анкара в свою пользу выжмет из своих европейских и американских партнеров.