Путин и Лукашенко обменялись «тайными жестами» на саммите ОДКБ в Ереване

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко показали друг другу кулаки в Ереване. Соответствующее видео опубликовали в Сети.
Главы государств обменялись «тайными жестами» на саммите ОДКБ в Ереване. Это произошло во время одного из заседаний с лидерами стран международной организации. Что могли бы значить эти жесты для Путина и Лукашенко — неизвестно.
Ранее Путин прибыл в Армению для участия в саммите ОДКБ. Также Россию на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.