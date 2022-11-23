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Путин и Лукашенко обменялись «тайными жестами» на саммите ОДКБ в Ереване

Политика
Путин и Лукашенко обменялись «тайными жестами» на саммите ОДКБ в Ереване

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко показали друг другу кулаки в Ереване. Соответствующее видео опубликовали в Сети.

Главы государств обменялись «тайными жестами» на саммите ОДКБ в Ереване. Это произошло во время одного из заседаний с лидерами стран международной организации. Что могли бы значить эти жесты для Путина и Лукашенко — неизвестно.

Ранее Путин прибыл в Армению для участия в саммите ОДКБ. Также Россию на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.
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