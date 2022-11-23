Герой РФ Липовой объяснил смысл нанесенных по Украине ракетных ударов

Все российские шаги, предпринятые в рамках специальной военной операции, являются грамотными и направлены на ускорение переговоров, считает Герой России, российский военный летчик, командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа (с 2001 по 2005 гг.), генерал-майор, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. Об этом он сообщил во время беседы с корреспондентом ФАН.