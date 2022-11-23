Герой РФ Липовой объяснил смысл нанесенных по Украине ракетных ударов

23 ноября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по инфраструктурным объектам Украины. В результате ударов на всей территории страны начались аварийные отключения электроэнергии, сообщила «Укрэнерго». В столице Украины нет света и воды, в Харькове не работает метрополитен, а Львов оказался полностью обесточен.
Все российские шаги, предпринятые в рамках специальной военной операции, являются грамотными и направлены на ускорение переговоров, считает Герой России, российский военный летчик, командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа (с 2001 по 2005 гг.), генерал-майор, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. Об этом он сообщил во время беседы с корреспондентом ФАН.
«В рамках спецоперации у нас все ходы хорошие. Они продуманные и выверенные. Это делается, чтобы как можно скорее склонить Украину к переговорам и заставить молчать американское оружие, которое сейчас уничтожает украинский народ», — заявил Липовой.
Россия начала проводить СВО на территории Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.
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