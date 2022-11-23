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Герой РФ Липовой объяснил смысл нанесенных по Украине ракетных ударов

Армия
Герой РФ Липовой объяснил смысл нанесенных по Украине ракетных ударов

23 ноября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по инфраструктурным объектам Украины. В результате ударов на всей территории страны начались аварийные отключения электроэнергии, сообщила «Укрэнерго». В столице Украины нет света и воды, в Харькове не работает метрополитен, а Львов оказался полностью обесточен.

Все российские шаги, предпринятые в рамках специальной военной операции, являются грамотными и направлены на ускорение переговоров, считает Герой России, российский военный летчик, командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа (с 2001 по 2005 гг.), генерал-майор, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. Об этом он сообщил во время беседы с корреспондентом ФАН.

«В рамках спецоперации у нас все ходы хорошие. Они продуманные и выверенные. Это делается, чтобы как можно скорее склонить Украину к переговорам и заставить молчать американское оружие, которое сейчас уничтожает украинский народ», — заявил Липовой.

Россия начала проводить СВО на территории Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее политолог Сергей Михеев рассказал, когда можно требовать полной мобилизации общества.
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