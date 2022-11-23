Юлия Высоцкая пообщалась с создателями «Едим дома» на повышенных тонах

Телеведущая Юлия Высоцкая выпускает собственную программу «Едим дома» на телеканале НТВ. В эфире одного из выпусков произошел казус.
Высоцкая летом снимала бэкстейдж для одного из выпусков передачи. В ходе программы телеведущая попросила оператора снять присутствующих. Однако он предпочел подискутировать, знаменитости пришлось перейти на повышенный тон.
«Не надо вас снимать? А что надо делать? Значит, нас снимать надо, а вас не надо. А почему это? Позорно?» — возмутилась она.
Ранее поклонники раскритиковали высоцкую за неудачный кадр в купальнике. Многие посоветовали знаменитости не выкладывать такие кадры.