Идея внедрения исламского банкинга получила поддержку Минфина России

Замглавы министерства финансов Алексей Моисеев сообщил, что ведомство положительно относится к инициативе внедрения в России исламского банкинга.
Речь идет о деятельности, предполагающей отсутствие каких-либо процентных доходов. Это относится к некредитным организациям партнерского финансирования (ОПФ).
«Мы поддерживаем... Там есть отзывы со стороны трех ведомств, мы сейчас их сводим, надеюсь, в ближайшее время отзыв будет внесен в Госдуму», — заявил Моисеев.
Реализация идеи исламского банкинга в России в условиях санкционного давления Запада обсуждалась еще в июле.