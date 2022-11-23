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Идея внедрения исламского банкинга получила поддержку Минфина России

Экономика
Идея внедрения исламского банкинга получила поддержку Минфина России

Замглавы министерства финансов Алексей Моисеев сообщил, что ведомство положительно относится к инициативе внедрения в России исламского банкинга.

Речь идет о деятельности, предполагающей отсутствие каких-либо процентных доходов. Это относится к некредитным организациям партнерского финансирования (ОПФ).

«Мы поддерживаем... Там есть отзывы со стороны трех ведомств, мы сейчас их сводим, надеюсь, в ближайшее время отзыв будет внесен в Госдуму», — заявил Моисеев.

Реализация идеи исламского банкинга в России в условиях санкционного давления Запада обсуждалась еще в июле.
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