Президент Бурунди примет участие в переговорах по урегулированию кризиса между ДРК и Руандой

Гитега, 23 ноября. Президент Бурунди Эваристе Ндайишимие станет участником переговоров по урегулированию кризиса между Демократической Республикой Конго и Руандой в Луанде.
Инициатором приглашения выступил глава Анголы Жуан Лоренсу. Именно он убедил лидеров Руанды и ДРК начать диалог для снижения напряженности между республиками.
Кроме того, посредником в переговорах станет представитель Восточноафриканского сообщества (EAC) и бывший президент Кении Ухуру Кениата. Организация уже несколько месяцев работает над поиском дипломатического пути решения конфликта.
Ранее в Луанде встретились министры иностранных дел ДРК и Руанды. Политики обсудили создание дорожной карты по снижению напряженности между республиками.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств договорились своевременно консультироваться в случае возникновения сложностей. Чиновники уверены, что диалог ускорит процесс сближения Кигали и Киншасы.