Леонков рассказал о российском аналоге американской РСЗО HIMARS

Об этом в интервью «МК» рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, в настоящее время происходит модернизация комплексов «Смерч», на которые устанавливаются блоки наведения и комплекты высокоточных ракет. Это позволяет российским РСЗО поражать цели на расстоянии до 120 километров.