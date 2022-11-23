Леонков рассказал о российском аналоге американской РСЗО HIMARS

В период проведения спецоперации российская оборонная промышленность ведет активную модернизацию отечественных боевых систем. В частности, речь идет об установках системы залпового огня «Торнадо-С», которые являются российским аналогом американских РСЗО HIMARS.
Об этом в интервью «МК» рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, в настоящее время происходит модернизация комплексов «Смерч», на которые устанавливаются блоки наведения и комплекты высокоточных ракет. Это позволяет российским РСЗО поражать цели на расстоянии до 120 километров.
Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» «завязывают» на беспилотную систему разведки «Орлан-30», что превращает российский комплекс в довольно эффективную боевую единицу, способную поражать противника с большой точностью.
Ранее «Царьград» сообщил, что в результате ударов ВС РФ Украина лишилась еще нескольких важных объектов энергетики.