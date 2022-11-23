Косачев: в правовой системе ЕС нет механизма по признанию страны «спонсором терроризма»

Европейская резолюция о России нарушает международное право. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Сенатор напомнил, что в правовой системе ЕС нет механизма по признанию страны «спонсором терроризма». Более того, документ Европарламента не принесет никаких последствий для России.
«Резолюция нарушает международное право, которому неизвестны такие понятия, как "террористическое государство" или "государство — спонсор терроризма". Напротив, резолюцией Совета Безопасности ООН учрежден специальный комитет, которому поручено вести списки лиц, групп и организаций, связанных с международным терроризмом», — написал Косачев в Telegram-канале.
Ранее ЕП принял резолюцию которая приписывает России статус «страны — спонсора терроризма». Сам документ не является юридически обязывающим. Однако он отражает позицию европейских депутатов к РФ.