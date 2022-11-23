Политолог Пискорский констатировал изменение отношения к Зеленскому в польском обществе

Поляки больше не видят в лице президента Украины Владимира Зеленского защитника. Об этом заявил политолог Матеуш Пискорский.
Эксперт констатировал изменение отношения к Зеленскому в польском обществе. Это произошло после ракетного инцидента. Сам Пискорский усомнился в советниках Зеленского, которые подтолкнули его сделать заявления о падении боеприпасов в Польше.
Действия Киева могут иметь катастрофические последствия, считает политолог.
Ранее в Польше упали две ракеты. Из-за этого на территории, которая граничит с Украиной, скончались двое мирных жителей. Зеленский исключил причастности Киева к инциденту. Президент попытался свалить ответственность на Россию.