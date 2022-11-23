Алексей Серебряков напугал поклонников внешним видом на премьере фильма «Пелевин»

Актер Алексей Серебряков посетил премьеру документального фильма «Пелевин». Внешний вид исхудавшего артиста не на шутку напугал поклонников.
Серебряков пришел поддержать создателей проекта об одном из самых загадочных писателей современности. Он позировал рядом со стройной Татьяной Лютаевой, которая выбрала для выхода в свет обтягивающие черные лосины, выгодно подчеркивающие ее фигуру.
Однако сам Серебряков не мог похвастаться идеальной внешностью. Актер сильно похудел и отрастил неопрятную бороду, сообщает издание «7Дней». Поклонники стали переживать за его здоровье. При этом артист был в хорошем настроении и постоянно улыбался.