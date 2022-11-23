Алексей Серебряков напугал поклонников внешним видом на премьере фильма «Пелевин»

Однако сам Серебряков не мог похвастаться идеальной внешностью. Актер сильно похудел и отрастил неопрятную бороду, сообщает издание «7Дней». Поклонники стали переживать за его здоровье. При этом артист был в хорошем настроении и постоянно улыбался.