Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Москвичка ищет мужа после смертельного пожара на цветочном складе на Комсомольской площади

Происшествия
Москвичка ищет мужа после смертельного пожара на цветочном складе на Комсомольской площади

Бизнесмен пропал без вести после смертельного пожара на цветочном складе в центре Москвы. Сейчас мужчину разыскивает супруга, которая не верит в его гибель, пишет новостной Telegram-канал «112».

По словам женщины, они с мужем ведут цветочные бизнес уже шесть лет и за это время неоднократно приезжали на сгоревший склад. Мужчина всегда хорошо там ориентировался, поэтому москвичка не верит, что он погиб.

Напомним, что пожар разгорелся 22 ноября на складе в районе Комсомольской площади. В результате ЧП погибли семь человек. Опознать удалось лишь шестерых — личность седьмого станет известна только после проведения генетической экспертизы.
москва цветочный склад пожар пропавший бизнесмен розыск погибшие
Военкоры ФАН
Лучшие в аду