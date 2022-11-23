Москвичка ищет мужа после смертельного пожара на цветочном складе на Комсомольской площади

Бизнесмен пропал без вести после смертельного пожара на цветочном складе в центре Москвы. Сейчас мужчину разыскивает супруга, которая не верит в его гибель, пишет новостной Telegram-канал «112».
По словам женщины, они с мужем ведут цветочные бизнес уже шесть лет и за это время неоднократно приезжали на сгоревший склад. Мужчина всегда хорошо там ориентировался, поэтому москвичка не верит, что он погиб.
Напомним, что пожар разгорелся 22 ноября на складе в районе Комсомольской площади. В результате ЧП погибли семь человек. Опознать удалось лишь шестерых — личность седьмого станет известна только после проведения генетической экспертизы.