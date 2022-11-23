Стала известна возможная стоимость новой модели «Москвич-3»

Концерн «Москвич» объявил о начале производства нового кроссовера «Москвич-3». Стало известно, какую стоимость получила модель.
Прайс на новый SUV начнется с отметки в 1,6 млн рублей. В максимальной комплектации модель будет стоить порядка 2 млн рублей без учета программы льготного кредитования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на авторынке.
Компактный городской кроссовер «Москвич-3» с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра — версия китайского JAC JS4. Он стал первым автомобилем, сборку которого начали на возрожденном столичном автозаводе.