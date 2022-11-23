«Повезло, что она упала мне на грудь»: боец СВО в эксклюзивном интервью ФАН рассказал об эпизоде с гранатами

— Повезло, что она упала мне на грудь. Я быстро среагировал, просто отбросил — и услышал срабатывание запала. Восемь раз я точно насчитал, может, больше, может, меньше, я был еще без сознания в некоторых моментах, это то, что я помню отчетливо. Прощался с жизнью. Каждый подлет дрона означал, что меня может не быть. Думал о доме, семье, детях. Хотелось только выжить в тот момент.