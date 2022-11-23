«Повезло, что она упала мне на грудь»: боец СВО в эксклюзивном интервью ФАН рассказал об эпизоде с гранатами

Ролик, на котором Рустам Худайнуров отбрасывает гранаты ВСУ, летящие в него с дрона, привлек всеобщее внимание в соцсетях. Однако личность героя видео не удавалось установить в течение нескольких недель. Некоторые украинские военные снимали постановочные клипы-пародии и публиковали в TikTok, стремясь то ли обесценить, то ли «хайпануть» на героизме защитника Донбасса. В эксклюзивном интервью ФАН Рустам Худайнуров делится чувствами, которые испытывал, отбрасывая гранаты, и рассказывает о семье, которая ждет бойца дома.
— Вы действовали интуитивно, или вас готовили к подобным ситуациям?
— Кидали, конечно же, гранаты. И при броске гранаты нас инструктировали: как, что, разборка, сборка гранаты, как бросать. И всегда говорили, что, если вдруг рядом упала, в ступор не впадать: есть шанс отбежать, отбросить, всегда надо быть начеку.
— Расскажите подробнее о произошедшем
— Повезло, что она упала мне на грудь. Я быстро среагировал, просто отбросил — и услышал срабатывание запала. Восемь раз я точно насчитал, может, больше, может, меньше, я был еще без сознания в некоторых моментах, это то, что я помню отчетливо. Прощался с жизнью. Каждый подлет дрона означал, что меня может не быть. Думал о доме, семье, детях. Хотелось только выжить в тот момент.
— Что думаете об общественной реакции на видеоролик?
— Не хотел огласки. Просто ребятам рассказывал, что вот так попал. А потом и ребята заходили, спрашивали, мои слова подтвердились. Но я скрывал это все от масс.
— Некоторые украинские военные пародируют Ваш ролик в TikTok. Как Вы относитесь к этому?
Такого никогда не видел. Ну, пусть копируют, это их дело. Они выкинули в Интернет, думали, что это угнетет всех. А вышло иначе. Я не обращаю внимания на негативные комментарии. Это дело любого, что у них в голове.
— Как Вы стали военнослужащим?
— Работал на шахте в Макеевке помощником начальника участка. Мобилизация всеобщая началась. Я не прятался. Многие, наверное, прятались, но я решил, надо так надо. 24 февраля приняли, и отвезли на позиции. Прошел потом полигон. Обучили ребята — и вот я тут. Жена в тот момент была в больнице с ребенком, ребенку делали операцию. Она была в шоке. Так все не хотела, чтобы я уходил. Говорила: «Сиди дома, я тебя спрячу».
— Кто ждет Вас дома?
— Семья, жена, дочка, сын, собака. Жену зовут Евгения, дочку — Екатерина и сын — Илья. Дочке 18 сыну — четыре. Сначала не было связи, но потом всеми путями начали искать связь, хоть SMS-ку, хоть звоночек, но раз в неделю давал о себе знать
— Как отреагировали близкие на ролик с Вашим участием?
— Жене рассказал, как говорится, свою историю, она, конечно, была в шоке от услышанного. Когда где-то приблизительно пятого числа вышло это видео, я отослал жене и сказал, что это я. Она сначала не поверила. Потом, когда начало больше моментов всплывать, она перезвонила и говорит: «Да то, что ты рассказывал, на видео — ты». Поверила.
— Какие травмы получили после произошедшего?
— Ранения осколочные. Раны заживают, девочки лечат, перевязывают. Претензий к персоналу нет. Очень хорошо приняли в смотровой, сразу обступили, начали отогревать, оказывать первую помощь. Ну, ранения осколочные. Если ногу натружу за день, то сильно болит. Прошу, чтобы вкололи обезболивающее, чтобы хотя бы поспать. Ну, заживают раны, там будут уже, наверное, направлять в неврологию, чтобы последствий не было, а то и руки трясутся, и немного заикаюсь.
— Что планируете делать после выписки?
— Врачи говорят, что путь на предприятие уже закрыт с такими последствиями. Не знаю, время покажет. Я не могу смотреть наперед, я привык жить одним днем. На завтра нельзя планировать. Все, как доктор скажет, будем смотреть.
— Что бы Вы пожелали бойцам, которые сейчас сражаются в зоне СВО?
— Вот так не падать духом. Прислушиваться к старшим товарищам, запоминать. Не паниковать, наверное, самое главное. Быть молодцом, крепиться, дело такое, все мы — герои.