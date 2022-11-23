Дистрибьютор «Джамилько» стал новым владельцем Mothercare и Victoria’s Secret в России

АО «МФК Джамилько» получило 99,99% активов ООО «Монэкс Трейдинг», развивающего франчайзи Victoria's Secret и Mothercare на территории России, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Большая ценных бумаг стала собственностью дистрибьютора New Balance, DKNY и ряда других крупных брендов, а еще 0,01% доли компании перешло к кипрскому юридическому лицу «Лосфорд трейдинг Лтд», аффилированному с указанной компанией. Сведений о сумме сделки пока нет.
Компания Mothercare в марте текущего года заявила о приостановке деятельности в России. Позднее фэшн-дистрибьютор «Джамилько» заявил о желании выкупить данный актив.