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Дистрибьютор «Джамилько» стал новым владельцем Mothercare и Victoria’s Secret в России

Экономика
Дистрибьютор «Джамилько» стал новым владельцем Mothercare и Victoria’s Secret в России

АО «МФК Джамилько» получило 99,99% активов ООО «Монэкс Трейдинг», развивающего франчайзи Victoria's Secret и Mothercare на территории России, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Большая ценных бумаг стала собственностью дистрибьютора New Balance, DKNY и ряда других крупных брендов, а еще 0,01% доли компании перешло к кипрскому юридическому лицу «Лосфорд трейдинг Лтд», аффилированному с указанной компанией. Сведений о сумме сделки пока нет.

Компания Mothercare в марте текущего года заявила о приостановке деятельности в России. Позднее фэшн-дистрибьютор «Джамилько» заявил о желании выкупить данный актив.
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