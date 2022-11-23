Лукашенко обвинил НАТО в освоении нового потенциального театра боевых действий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Североатлантический альянс под предлогом сдерживания России и ее союзников активно осваивает новый потенциальный театр боевых действий в Восточной Европе, наращивая в регионе свои контингенты и военную инфраструктуру.