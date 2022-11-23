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Лукашенко обвинил НАТО в освоении нового потенциального театра боевых действий

Армия
Лукашенко обвинил НАТО в освоении нового потенциального театра боевых действий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Североатлантический альянс под предлогом сдерживания России и ее союзников активно осваивает новый потенциальный театр боевых действий в Восточной Европе, наращивая в регионе свои контингенты и военную инфраструктуру.

Белорусский лидер выдвинул свое обвинение в адрес НАТО в Ереване, во время заседания совета коллективной безопасности стран-участниц ОДКБ.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал проинформировать коллег по ОДКБ о текущей ситуации на Украине.
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