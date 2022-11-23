Московская делегация проводит в Алма-Ате мероприятия для российских соотечественников

Поездка делегации из российской столицы организована в рамках реализации Комплексной целевой программы поддержки соотечественников за рубежом, сообщают «Ветеранские вести». 23 ноября в Алма-Ате открыт московский стенд на X Казахстанской международной книжной и полиграфической выставки «По Великому Шелковому пути». В церемонии открытия приняли участие Генеральный консул Российской Федерации в Алма-Ате Евгений Бобров, Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, члены делегации из Москвы.