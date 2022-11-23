Московская делегация проводит в Алма-Ате мероприятия для российских соотечественников

В период с 23 по 25 ноября в городе Алма-Ате (Казахстан) проходят мероприятия Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы для российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Поездка делегации из российской столицы организована в рамках реализации Комплексной целевой программы поддержки соотечественников за рубежом, сообщают «Ветеранские вести». 23 ноября в Алма-Ате открыт московский стенд на X Казахстанской международной книжной и полиграфической выставки «По Великому Шелковому пути». В церемонии открытия приняли участие Генеральный консул Российской Федерации в Алма-Ате Евгений Бобров, Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, члены делегации из Москвы.
В рамках намеченных мероприятий пройдут встречи заместителя руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игоря Ткача с российскими соотечественниками, круглые столы, международные семинары. Состоятся также творческие встречи с советским, российским писателем, драматургом, киносценаристом и общественным деятелем Юрием Поляковым, детским писателем, филологом, педагогом Анной Гончаровой и с детскими писателями Республики Казахстан.
В мероприятиях принимают участие российские соотечественники, проживающие в Казахстане, руководители Ассоциации книгоиздателей России, Ассоциации издателей и книгораспространителей Казахстана, Российской государственной детской библиотеки, издатели, полиграфисты, книгораспространители и педагоги.