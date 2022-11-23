Онищенко предложил возобновить массовую подготовку медиков для службы в российской армии

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал о подготовке медиков для службы в российской армии.
Онищенко вспомнил, что в годы, когда он учился в медвузе, существовала военная кафедра. Выпускникам давали военный билет офицера медицинской службы запаса. Однако сейчас такая практика отменена.
«Идет подготовка медиков для службы в армии, в том числе и в первом медицинском институте, где я работаю, в Москве, но это выборочный процесс. А вот все остальные, кто оканчивает институт, уже не имеют ни военного билета, ни военно-учетной специальности. Мне кажется, сделан неправильный шаг. Теперь пригодились бы эти люди. Я думаю, нужно вернуться к этому вопросу», — отметил Онищенко в эфире Медиагруппы «Патриот».
Геннадий Онищенко также вспомнил историю появления и распространения коронавируса. Изначально США обвиняли Китай в причастности к зарождению COVID-19. При этом сами американцы больше всех пострадали от пандемии.
«Сегодня мы поменяли экономику — она просела во всех странах, кроме Китая. Биологические рецептуры — они не только для того, чтобы какую-то нацию убить, они для того, чтобы поменять экономическую структуру мира. И каждый там найдет свой интерес», — отметил Онищенко.
Геннадий Онищенко ранее рассказал о проблеме ВИЧ в России. Больше всего зараженных выявлено в Башкирии, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Самарской областях.