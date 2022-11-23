Мишустин отметил позитивные явления в российской экономике вопреки давлению Запада

Премьер-министр России Михаил Мишустин констатировал, что отечественная экономика продолжает адаптироваться к внешним вызовам и демонстрирует устойчивость ко многим рискам, несмотря на санкции Запада.
На совещании в координационном центре правительства он указал, что данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) показывают позитивную динамику. Такие международные организации, как МВФ, Всемирный банк и ОЭСР улучшили свои оценки этого показателя.
Также хорошо развивается производство компонентов, прежде поставлявшихся из-за рубежа, а рост обрабатывающей промышленности в третьем квартале достиг 6,8%. Увеличивается выпуск мебели, одежды и других товаров, цитирует главу кабмина телеканал «Санкт-Петербург».
По словам Мишустина, во многом это удалось благодаря выполнению поручений президента Владимира Путина и первоочередным мерам по развитию экономики в условиях внешнего давления.