Нджамена, 23 ноября. Боевики из группировок «Боко Харам»✱ (запрещена в РФ) и «Западноафриканская провинция ИГ»✱ (ISWAP) (запрещена в РФ) убили около 30 солдат армии Чада на западе республики.
Радикалы атаковали воинскую часть близ города Нгубуа. Представители властей заявили, что подразделения находились в районе для патрулирования острова Бука-Туллором:
«Террористы убили от 20 до 40 солдат и скрылись со всем снаряжением и тяжелым вооружением. По приказу президента мы отправили в регион более 150 солдат, чтобы укрепить наши позиции».
Точные данные о потерях среди военнослужащих остаются в тайне. Однако СМИ республики сообщили о гибели по меньшей мере четырех мирных граждан.
Ранее боевики «Боко Харам» застрелили десять солдат Нджамены на границе с Нигерией. Подразделение выдвигалось в район деревень Нгубуа и Кайга.
Деятельность террористических организаций угрожает жителям не только республики, но и всего региона. Фермеры Камеруна боятся работать в полях из-за нападений радикалов, которые укрываются на территории Чада.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация