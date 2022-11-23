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Европейцы уличили ЕП в лицемерии после принятия резолюции о России

Политика
Европейцы уличили ЕП в лицемерии после принятия резолюции о России

Европарламент совершил удар по демократии и человеческому достоинству, одобрив резолюцию о России. Такое заявление сделали пользователи Twitter.

Европейцы уличили ЕП в лицемерии после принятия резолюции о России. На фоне такого события пользователи Сети устроили показательную порку Брюсселю.

«Прекратите пустую болтовню, если боитесь сделать что-нибудь существенное, пожалуйста», — написал один из юзеров.
«Факты говорят об обратном: США были и остаются самым большим спонсором терроризма. Ваше лицемерие и выборочный подход к правам человека — это удар по демократии и человеческому достоинству», — подчеркнул другой пользователь.
«Европейские нацисты», — высказался комментатор.

Ранее Европарламент принял резолюцию, которая признает Россию «государством - спонсором терроризма». Больше 450 депутатов ЕП проголосовали за документ. Резолюция не является юридически обязывающей.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с резолюцией. Дипломат предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».
европарламент Резолюция россия
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