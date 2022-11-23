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Синоптик Старков дал прогноз погоды на предстоящую зиму в России

Общество
Синоптик Старков дал прогноз погоды на предстоящую зиму в России

Зима в России наступит в ближайшие дни и многие граждане не почувствуют тепла до прихода весны, заявил ведущего синоптика «Гисметео» Леонида Старкова.

Специалист описал характер погоды предстоящего сезона. По словам синоптика, зима отличится сильными скачками атмосферного давления и перепадами температуры, передает Общественная Служба Новостей.

Граждан ждут резкие переходы от сильных морозов до оттепелей. При этом каждое изменение будут сопровождать неблагоприятные погодные условия, такие как метели, снегопады, гололед и переохлажденные осадки.
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