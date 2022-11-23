Стала известна дата премьеры мультфильма «Царство против разбойников»

Сюжет мультфильма построен вокруг истории юного царевича, который отказывается платить дань разбойникам, несмотря на решение отца и воеводы. Герой нанимает на службу двух странствующих актеров, которые выдают себя за богатырей, подобный шаг приводит к проигрышу в битве. Поэтому юный царевич должен будет придумать, как решить проблему.