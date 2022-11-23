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Стала известна дата премьеры мультфильма «Царство против разбойников»

Общество
Стала известна дата премьеры мультфильма «Царство против разбойников»

Анимационный фильм «Царство против разбойников» выйдет на большие экраны 24 ноября. Новая лента расскажет о взаимовыручке и вреде обмана.

Сюжет мультфильма построен вокруг истории юного царевича, который отказывается платить дань разбойникам, несмотря на решение отца и воеводы. Герой нанимает на службу двух странствующих актеров, которые выдают себя за богатырей, подобный шаг приводит к проигрышу в битве. Поэтому юный царевич должен будет придумать, как решить проблему.

Сценарист проекта Марина Лескова-Гаки рассказала, что при создании картины команда вдохновлялась старыми советскими мультфильмами. Об этом сообщает «Газета.Ru».
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