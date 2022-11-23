В Ульяновске модернизируют музей гражданской авиации

Музей гражданской авиации в Ульяновске благоустроят за счет федеральной поддержки. Самый большой музей авиации в стране получит 20 млн рублей.
Как передает портал «Ульяновск Сегодня», музей гражданской авиации стал центром притяжения туристов. В 2021 году его посетило около 20 тысяч человек, в том числе из зарубежья. Помимо этого, экспонаты музея, а их более 40 единиц, выступают в роли научно-методического «пособия» для курсантов института гражданской авиации.
Сейчас территория музея нуждается в модернизации и благоустройстве. Благодаря федеральной поддержке это стало возможным. В минтрансе Ульяновской области сообщили, что на модернизацию будет направлено 20 млн рублей, а начать работы планируют до конца этого года.