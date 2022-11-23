Верующим в Николаеве пригрозили болезнями и скорбями за молитвы на русском языке

Прихожан Свято-Никольского соборного храма в Николаеве настоятельно попросили молиться только на украинском языке. Соответствующее объявление появилось на воротах у входа в церковь.
Жителей Николаева не только попросили не использовать русский язык в общении с богом, но и пригрозили. Священнослужители заявили, что на русскоязычных прихожан обрушатся различные несчастья.
«Настойчиво просим вас читать молитвы исключительно на украинском языке. В случае прочтения молитв на русском языке на вас обрушатся болезни и скорби», — говорится в объявлении.
Примечательно, что в конце объявления авторы напомнили о «благодати Господа Иисуса Христа». Однако представителей храма нисколько не смутило содержание письма и русофобия, которую открыто пропагандируют в казалось бы священном месте.