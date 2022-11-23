Профессор Варшавская проанализировала тенденции рынка труда этой зимой

В России в настоящее время по многим направлениям наблюдается дефицит кадров. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Доктор экономических наук, профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская рассказала корреспонденту ФАН о трех основных тенденциях рынка труда этой зимой.
Нехватка квалифицированных рабочих и инженеров сейчас наблюдается в промышленной отрасли. Действительно, для производства во многих сферах требуются работники с определенным уровнем квалификации и высоким разрядом.
«Однако, это не значит, что инженеров на рынке труда нет и что вузам нужно готовить их в большем количестве. Наоборот, за последние десять лет численность рабочей силы с высшим инженерно-техническим образованием увеличилась на 15%. В каждой молодой возрастной группе число людей с таким образованием больше, чем в старших группах. Проблема заключается в том, что эти специалисты не хотят идти в промышленность из-за низких зарплат, отсутствия перспектив кадрового и профессионального роста, а также авторитарного стиля управления. Для привлечения молодых специалистов с инженерно-техническим образованием работодателям необходимо делать труд востребованным, в том числе хорошо оплачиваемым, и пересматривать подход к управлению сотрудниками», — объяснила Елена Варшавская.
По мнению эксперта, на рынке труда грядущей зимой могут наблюдаться три тенденции:
— экономия затрат, которая предполагает также и упрощение трудовых отношений. Это приводит к тому, что работодатели постепенно отказываются от гибких графиков и дистанционной работы. В планах вернуться к стандартной системе занятости, поскольку это обходится дешевле;
— возникновение кадровых проблем у малого и среднего бизнеса. Если для больших предприятий некоторый отток работников, даже ключевых, может восполняться с помощью оставшихся сотрудников, то у малых и средних фирм такие возможности крайне ограничены. Это увеличивает риски ведения бизнеса и даже его закрытия;
— перераспределение профессиональных задач, которые выполняют работники, в результате чего ранее приобретенные знания, компетенции и навыки могут стать неактуальными. Причем эти риски наиболее высоки для тех работников, которые заняты в высокотехнологичных сферах, встроенных в глобальные цепочки.
Ранее ФАН писал, что Госдума может разрешить трудоустройство россиян с 14 лет.