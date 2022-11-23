Профессор Варшавская проанализировала тенденции рынка труда этой зимой

— возникновение кадровых проблем у малого и среднего бизнеса. Если для больших предприятий некоторый отток работников, даже ключевых, может восполняться с помощью оставшихся сотрудников, то у малых и средних фирм такие возможности крайне ограничены. Это увеличивает риски ведения бизнеса и даже его закрытия;