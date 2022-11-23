В один из жилых домов Киева могла попасть зенитная ракета западного производства

Днем 23 ноября в один многоквартирных жилых домов украинской столицы могла попасть зенитная ракета западного производства.
Об этом сообщают очевидцы в украинских пабликах, демонстрируя фотографии с характерными осколками ракеты. По имеющейся на нtq маркировке можно предположить, что разрушения в Киеве были вызваны ракетой системы ПВО IRIS-T немецкого производства.
Ранее стало известно о серии взрывов в ряде областных центров Украины и в столичном Киеве, которые произошли после срабатывания сирен воздушной тревоги.