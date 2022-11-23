В один из жилых домов Киева могла попасть зенитная ракета западного производства

Об этом сообщают очевидцы в украинских пабликах, демонстрируя фотографии с характерными осколками ракеты. По имеющейся на нtq маркировке можно предположить, что разрушения в Киеве были вызваны ракетой системы ПВО IRIS-T немецкого производства.