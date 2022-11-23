Глава Белоруссии Лукашенко предложил сесть за стол переговоров по Украине

Необходимо прекратить боевые действия на Украине и сесть за стол переговоров. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване белорусский лидер приравнял украинские события к развивающемуся торнадо.
«Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?» — поинтересовался Лукашенко, слова которого привела пресс-служба.
При этом глава Белоруссии обратил внимание, что официальный Минск неоднократно говорил об эскалации военно-политической ситуации на территории Европейского региона.