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Глава Белоруссии Лукашенко предложил сесть за стол переговоров по Украине

Политика
Глава Белоруссии Лукашенко предложил сесть за стол переговоров по Украине

Необходимо прекратить боевые действия на Украине и сесть за стол переговоров. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване белорусский лидер приравнял украинские события к развивающемуся торнадо.

«Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?» — поинтересовался Лукашенко, слова которого привела пресс-служба.

При этом глава Белоруссии обратил внимание, что официальный Минск неоднократно говорил об эскалации военно-политической ситуации на территории Европейского региона.
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