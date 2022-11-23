Зрители проекта «Ах, эта свадьба» познакомятся с обычаями казахского бракосочетания

Новые эпизоды проекта можно посмотреть на платформах YouTube, RuTube и в социальных сетях. «Ах, эта свадьба» посвящена подготовке и проведению торжеств разных национальностей, их обычаям и традициям. Зрители уже могут посмотреть выпуски о Северной Осетии, республике Марий Эл, Калмыкии, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Удмуртии и Башкортостане, сообщает пресс-служба проекта.