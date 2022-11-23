Зрители проекта «Ах, эта свадьба» познакомятся с обычаями казахского бракосочетания

Три новых эпизода проекта «Ах, эта свадьба» посвящены обычаям национального казахского бракосочетания. Героями программы стали молодожены из Оренбургской области Ермек и Зарина Жубаназаровы.
Проект покажет зрителям интересный обычай, который проводят перед торжеством, а также национальную кухню, наряды и народные песни. Невеста Зарина с радостью поделилась впечатлениями о бракосочетании.
«Мы провели нашу свадьбу в национальном стиле, потому что чтим и соблюдаем казахские традиции, которые передаются из поколения в поколение. Так выходили замуж и женились наши родители и своих детей мы будем воспитывать точно также», — рассказала невеста.
Новые эпизоды проекта можно посмотреть на платформах YouTube, RuTube и в социальных сетях. «Ах, эта свадьба» посвящена подготовке и проведению торжеств разных национальностей, их обычаям и традициям. Зрители уже могут посмотреть выпуски о Северной Осетии, республике Марий Эл, Калмыкии, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Удмуртии и Башкортостане, сообщает пресс-служба проекта.