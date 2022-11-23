Боевики похитили пятерых старейшин общины на севере Нигерии

Абуджа, 23 ноября. Радикалы похитили пятерых старейшин общины Морики в нигерийском штате Замфара. Об этом сообщает новостное агентство Premium Times.
По данным информационного портала, боевики потребовали с лидеров деревни плату за защиту в размере 45 000 долларов США. Однако они не смогли собрать необходимую сумму и отправились договориться с террористами об отсрочке платежа.
Житель Морики Гарба Юсуф сообщил, что бандиты остались недовольны неполным количеством денег. Они согласились подождать несколько дней, но взяли старейшин в плен:
«После долгого обсуждения преступники решили, что не дадут всей делегации вернуться домой. Они хотят удостовериться, что оставшаяся сумма будет выплачена. Боевики сказали, что поступят очень великодушно, и дали нам двое суток».
Ранее радикалы из Нигерии похитили более 100 человек в ходе серии атак на населенные пункты штата Замфара. Лидеры пострадавших общин сообщают, что ждут требований о выкупе.