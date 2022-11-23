HP планирует уволить до 6 тысяч человек из-за кризиса на рынке персональных компьютеров

HP Inc. рассчитывает сократить выросшие в условиях кризиса на рынке персональных компьютеров (ПК) расходы за счет сокращения до шести тысяч сотрудников, пишет CNBC со ссылкой на заявление компании.
Ситуация в сфере ПК резко обострилась в период пандемии COVID-19. Легендарный производитель принтеров и ноутбуков ожидает, что в результате реструктуризации, которая обойдется организации в 1 млрд долларов, она сможет сократить ежегодные расходы на 1,4 млрд долларов.
По данным на конец 2021 года в HP Inc. работали порядка 51 тысячи человек. Сокращение шести тысяч сотрудников даст уменьшение коллектива более чем на 10%. Этот показатель является самым высоким среди американских IT-гигантов, объявивших о массовых увольнениях в 2022 году.
Между тем решение компании с точки зрения фондового рынка оказалось хоть и не самым гуманным, но финансово верным. После объявления о сокращении численности работников акции HP Inc прибавили более чем 1%.
Между тем россияне рассказали, чем они предпочитают обедать на работе. Большинство сотрудников офисов (63%) указали, что приносят с собой еду из дома. Покупают продукты в магазине или ходят в кафе всего 14%, приводит данные опроса граждан INFOX.