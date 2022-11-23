HP планирует уволить до 6 тысяч человек из-за кризиса на рынке персональных компьютеров

По данным на конец 2021 года в HP Inc. работали порядка 51 тысячи человек. Сокращение шести тысяч сотрудников даст уменьшение коллектива более чем на 10%. Этот показатель является самым высоким среди американских IT-гигантов, объявивших о массовых увольнениях в 2022 году.