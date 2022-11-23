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Ненависть отдельных людей к некоторым овощам объяснили генетической предрасположенностью

Общество
Ненависть отдельных людей к некоторым овощам объяснили генетической предрасположенностью

Генетика играет огромную роль во вкусовых предпочтениях человека, так как рецепторы производятся из закодированных в ДНК инструкций.

Речь идет минимум о 25 рецепторах, которые способны находить различные горькие молекулы и влиять на вкус определенных овощей. Если у человека есть ген TAS2R38, скорее всего, он не будет любить горькие зеленые овощи, в том числе брюссельскую капусту и брокколи, пишет Planet Today.

Однако за последние десятилетия семеноводческие компании смогли выделить конкретные соединения, придающие брюссельской капусте нежелательную горечь. Благодаря этому специалистам удалось вывести вкусный и экономически выгодный урожай.
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