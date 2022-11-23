Ненависть отдельных людей к некоторым овощам объяснили генетической предрасположенностью

Речь идет минимум о 25 рецепторах, которые способны находить различные горькие молекулы и влиять на вкус определенных овощей. Если у человека есть ген TAS2R38, скорее всего, он не будет любить горькие зеленые овощи, в том числе брюссельскую капусту и брокколи, пишет Planet Today.