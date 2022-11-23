Кинотеатр Premier представил документальный сериал «Камерный миф»

Премьера документального сериала «Камерный миф» состоялась на площадке онлайн-кинотеатра Premier. Проект посвящен истории закрытого в 1949 году Камерного театра Александра Таирова.
Камерный театр Александра Таирова был открыт в 1914 году. Проработать ему удалось вплоть до 1949 года, тогда советские власти решили, что культурное учреждение чуждо рабочему народу и закрыли его. На его месте возник Московский драматический театр имени А. С. Пушкина.
Сериал посвящен периодам становления камерного театра. Режиссером «Камерного мифа» выступила Ангелина Никонова, ранее работавшая над картиной «Кто-нибудь видел мою девчонку?».