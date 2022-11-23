Чебан: Молдавия сознательно оставляет часть российского газа в ГТС Украины

Правительство Молдавии специально оставило часть приобретенного у России голубого топлива в украинских сетях, заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.
В своем Telegram-канале он уточнил, что компания каждые сутки направляет поставщику, а также украинской стороне информацию о номинальном объеме сырья.
«"Молдовагаз" не имел возможность сдать на хранение невостребованный в первой половине ноября потребителями страны объем газа, а отказаться от него в условиях ограниченных поставок газа от ПАО "Газпром" в пропорции 51% от объема, предусмотренного контрактом, означало бы создать невосполнимый дефицит для второй половины ноября», — отметил Чебан.
По его словам, операторы передающих сетей двух республик продолжают управлять потоками газа, идущего в разных направлениях, а также ведут специальный операционно-балансирующий счет.