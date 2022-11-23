Военный эксперт Корнев рассказал о возможностях новейшего танка «Армата»

Корнев напомнил, что «Армата» — единственный танк с бронированной капсулой для экипажа. Боевая машина имеет несколько комплексов активной защиты, а все ее системы работают в автоматическом режиме. Кроме того, в перспективе Т-14 может стать первым в мире танком-дроном, добавил эксперт.