Военный эксперт Корнев рассказал о возможностях новейшего танка «Армата»

Военный эксперт Дмитрий Корнев, комментируя видео с испытаниями новейшего российского танка Т-14 «Армата» на полигоне под Казанью, рассказал о возможностях боевой машины.
«Т-14 является самым мощным танком, который состоит на вооружении российской армии и по многим техническим характеристикам лидирует во всем мире», — заявил о в интервью изданию «Подмосковье сегодня».
Корнев напомнил, что «Армата» — единственный танк с бронированной капсулой для экипажа. Боевая машина имеет несколько комплексов активной защиты, а все ее системы работают в автоматическом режиме. Кроме того, в перспективе Т-14 может стать первым в мире танком-дроном, добавил эксперт.
Говоря о видеозаписи с полигона под Казанью, где недавно заметили «Армату», Корнев заявил, что управлению новейшей боевой машиной, скорее всего, обучали офицеров Казанского танкового училища.