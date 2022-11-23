Соловьев в жесткой форме обратился к подсматривающим его ток-шоу европейцам

Российский телеведущий Владимир Соловьев констатировал высокий интерес жителей стран Запада к его передаче и изрядно напугал европейцев.
Журналист вспомнил публикацию издания Focus, в которой говорилось о некой критике депутата Государственной думы Константина Затулина в отношении «ястреба Соловьева». Ведущему понравилось то, что западные СМИ следят за его программой. В то же время он обратился к жителям Европы в жесткой форме, напомнив, что Брюссель серьезно задолжал Москве.
«Знайте: русские всегда приходят за тем, что вы им обещали, но попытались обмануть. Русские приходят всегда. А мы, русские евреи, вам никогда не забудем 6 млн погибших евреев и 27 млн уничтоженных советских граждан. Так что смотрите мои передачи и вздрагивайте. Холодным потом обливайтесь», — сказал ведущий в рамках ток-шоу.
Владимир Соловьев ранее заявил, что ему можно шутить о ядерном оружии, так как он «всего лишь журналист».