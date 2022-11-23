Соловьев в жесткой форме обратился к подсматривающим его ток-шоу европейцам

Журналист вспомнил публикацию издания Focus, в которой говорилось о некой критике депутата Государственной думы Константина Затулина в отношении «ястреба Соловьева». Ведущему понравилось то, что западные СМИ следят за его программой. В то же время он обратился к жителям Европы в жесткой форме, напомнив, что Брюссель серьезно задолжал Москве.