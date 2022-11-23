Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Соловьев в жесткой форме обратился к подсматривающим его ток-шоу европейцам

Политика
Соловьев в жесткой форме обратился к подсматривающим его ток-шоу европейцам

Российский телеведущий Владимир Соловьев констатировал высокий интерес жителей стран Запада к его передаче и изрядно напугал европейцев.

Журналист вспомнил публикацию издания Focus, в которой говорилось о некой критике депутата Государственной думы Константина Затулина в отношении «ястреба Соловьева». Ведущему понравилось то, что западные СМИ следят за его программой. В то же время он обратился к жителям Европы в жесткой форме, напомнив, что Брюссель серьезно задолжал Москве.

«Знайте: русские всегда приходят за тем, что вы им обещали, но попытались обмануть. Русские приходят всегда. А мы, русские евреи, вам никогда не забудем 6 млн погибших евреев и 27 млн уничтоженных советских граждан. Так что смотрите мои передачи и вздрагивайте. Холодным потом обливайтесь», — сказал ведущий в рамках ток-шоу.

Владимир Соловьев ранее заявил, что ему можно шутить о ядерном оружии, так как он «всего лишь журналист».
вечер с владимиром соловьевым европа соловьев
Военкоры ФАН
Лучшие в аду