Политолог Кошкин указал на причину зимнего обострения украинского кризиса

Украина перешла красные линии, нанеся удары по стратегической инфраструктуре в РФ, за что получила ответ в виде обстрелов, выведших из строя систему электроснабжения. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился профессор, доктор политических наук Андрей Кошкин.