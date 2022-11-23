Украина перешла красные линии, нанеся удары по стратегической инфраструктуре в РФ, за что получила ответ в виде обстрелов, выведших из строя систему электроснабжения. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился профессор, доктор политических наук Андрей Кошкин.
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Bild сообщил, что столицу бывшей УССР ждет самая тяжелая зима со времен Второй мировой войны. Чиновник не исключил эвакуацию населения из города.
Политолог Андрей Кошкин обратил внимание на серьезность ситуации в Киеве. Сам факт анонсирования возможной депопулизации столицы «незалежной» свидетельствует о крайне трудной обстановке.
«Следует отдать должное мэру Кличко, знающему положение дел и владеющему скрытой от публичной сферы информацией. Наверняка его опасения имеют веские основания», — отметил эксперт.
Профессор рассказал о дерзкой самонадеянности бандеровцев, приведшей к сложившемуся положению. По всей видимости, они не верили в возможности РФ.
«В свое время Киев недооценил предупреждения Москвы и нанес удары по критической инфраструктуре в Российской Федерации. В частности, он провел террористические атаки по Крымскому мосту, Курской атомной электростанции, а также идущему в Турцию трубопроводу», — подчеркнул Кошкин.
Доктор политических наук четко обозначил цели, подвергшиеся обстрелу. Разгром тыловой базы ВСУ вызван необдуманными шагами националистической клики.
«В ответ Россия нанесла удары по точкам связи военного управления и электроснабжения. Это позволило понизить потенциал Вооруженных сил Украины и успешно решать вопросы на линии боевого соприкосновения», — констатировал профессор.
Эксперт указал на фиаско бандеровской хунты в ликвидации последствий уничтожения стратегической платформы. Прогнозы выглядят неутешительно для граждан «незалежной».
«Власти пытались как-то наладить инфраструктуру жизнеобеспечения Киева. Аналитики предупреждают, что зима будет очень тяжелой для украинской столицы и всей страны в целом», — известил Кошкин.
Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич проинформировал, что националистический режим «складирует» предназначенный для Молдавии газ для собственных нужд. Никаких дополнительных поставок Кишиневу Москва не планирует.